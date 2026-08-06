Україна підтвердила ураження НПЗ у Ярославській області РФ – майже за 700 кілометрів від кордону

Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження двох нафтопереробних заводів у Росії та російських засобів управління ударними БпЛА.

За даними штабу, у ніч на 6 серпня Сили оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу «Славнефть-Янос» у Ярославлі (Ярославська область, РФ), зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства – підтверджені три осередки займання.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

У Генштабі також заявили про ураження 5 серпня нафтопереробному заводу «Башнефть-Новойл» в російській Уфі – виникла пожежа. За попередньою інформацією, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ці удари по російських НПЗ, уточнив, що уражені обєкти розташовані за понад 1000 та 700 кілометрів від кордону.

«Сили оборони України відпрацювали по об’єктах агресора на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. У Башкортостані уражено НПЗ «Башнефть-Новойл». У Ярославському регіоні – майже за 700 кілометрів від нашого кордону – НПЗ «Славнефть-Янос», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що українські військові уразили два військові сторожові катери та судна тіньового флоту.

Український Генштаб також підтвердив ураження двох наземних ретрансляторів для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера» у районах Залізного Порту на окупованій частині Херсонської області та Оленівки (окупований Крим) – вони використовувалися противником для забезпечення стійкого управління безпілотними літальними апаратами.

У Ярославській області РФ вночі лунали вибухи, влада заявила про наймасовішу атаку БпЛА. У соцмережах писали про пожежу на нафтопереробному заводі «Славнефть-ЯНОС». Влада це не підтверджувала.

Цей завод вже кілька разів зазнав українських ударів. За спостереженнями Astra, в 2026 році він горів щонайменше шість разів.

Міноборони РФ звітувало про знешкодження 6 серпня 605 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями низки регіонів, зокрема Ярославської області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.