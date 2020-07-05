Яценюк не розглядає можливості очолити НБУ – речниця

Експрем’єр-міністр і колишній виконувач обов’язків голови Нацбанку Арсеній Яценюк не розгляжає можливості стати головою Національного банку України після відставки Якова Смолія, повідомила у фейсбуці речниця політика Ольга Лаппо.

«Знову понеслися чутки і посипалися «заказухи» про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ. Як прессекретар Арсенія Яценюка хочу ще раз категорично спростувати спекуляції на цю тему. Ми вже неодноразово спростовували ці чутки – і в травні 2017-го, і в лютому 2018-го, і в лютому 2019-го і в березні 2020-го. Наголошую: Арсеній Яценюк не розглядав, не розглядає і точно не розглядатиме такої можливості. Крапка», – повідомила Лаппо.

3 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже є короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку України, втім жодних прізвищ він не назвав.

3 липня Верховна Рада України задовольнила заяву про відставку Якова Смолія з посади голови Нацбанку. Ввечері 1 липня він написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск».

В Офісі президента у відповідь на занепокоєння з боку інвесторів і бізнес-спільноти запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.