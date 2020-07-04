Шмигаль: шорт-лист кандидатів на посаду голови Нацбанку вже є

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку України вже є. Він сказав про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» ввечері 3 липня.

Прем’єр-міністр наголосив, що на пошук гідної кандидатури потрібен час, а головними вимогами є «висока професійність і кришталева репутація».

«Найближчими днями така кандидатура буде обрана. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку уже назвали свої пропозиції, є шорт-лист кандидатів», – сказав Шмигаль.

3 липня Верховна Рада України задовольнила заяву про відставку Якова Смолія з посади голови Нацбанку. Ввечері 1 липня він написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск».

В Офісі президента у відповідь на занепокоєння з боку інвесторів і бізнес-спільноти запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.