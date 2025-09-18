Малоймовірно, що ЄС на даному етапі введе повну заборону на видачу віз для росіян – журналіст

Малоймовірно, що ЄС на даному етапі введе повну заборону на видачу туристичних віз для громадян Росії, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

«Навіть якщо для цього заходу потрібна лише кваліфікована більшість, занадто багато держав-членів ЄС висловлюють свою незгоду», – написав він у соцмережі Х.

Раніше журналіст Радіо Свобода повідомляв, що одна з потенційних ключових пропозицій у новому пакеті санкцій полягає в обмеженні туристичних віз шляхом запровадження суворіших правил та подальшому обмеженні кількості дипломатів у блоці. Новий санкційний пакет, як очікувалося, мав бути представлений 17 вересня. Однак його презентацію відклали.

Як пише Politico, Єврокомісія повідомила послам країн ЄС, що санкційний пакет варто очікувати 19 вересня або 22 вересня. Два дипломати розповіли виданню, що деякі чиновники сподіваються на більш ранню публікацію.