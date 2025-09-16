ЗМІ: у ЄС відклали представлення нового пакету санкцій проти Росії

Наступний пакет санкцій проти Росії – 19-й з моменту початку повномасштабного вторгнення – не буде представлений у середу, повідомляє Politico з посиланням на дипломата ЄС та представника національної влади.

Видання пише, що він був виключений з порядку денного Coreper II (Комітету постійних представників урядів держав-членів), оскільки президент США Дональд Трамп та ЄС посилюють тиск на Словаччину та Угорщину з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти.

За даними видання, інформація була передана столицям пізно в понеділок ввечері, без деталей щодо того, коли санкції будуть оприлюднені. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів.

Редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк підтвердив із посиланням на кількох чиновників ЄС, що презентацію санкцій відкладено, але вона може відбутися пізніше цього тижня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня заявила, що Євросоюз працює над черговим пакетом санкцій проти Росії, і його частиною можуть стати обмеження проти її торговельних партнерів.

Очікувалося, що Європейська комісія презентує 19-й пакет санкцій проти Росії у середу, 17 вересня.

Раніше медіа повідомили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував європейським країнам запровадити високі імпортні мита на товари з Китаю та Індії для того, щоб переконати Пекін і Делі скоротити або відмовитися від закупівель російських енергоресурсів.



