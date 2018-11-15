У Львові презентували факсимільне видання Лавришівського Євангелія XIV століття

У Львові в музеї історії релігії сьогодні вперше презентували факсимільне видання Лавришівського Євангелія XIV століття, оригінал якого зберігається у Кракові (Польща). Українські науковці і видавці два роки працювали над підготовкою видання, працювали у сусідній державі з оригіналом, щоб видати і повернути в Україну унікальне Євангеліє, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Лавришівське Євангеліє – це рукописна пергаментна пам’ятка XIV століття. За словами науковців Євангеліє було написано у Галицько-Волинському князівстві, на замовлення литовського князя Войшелка Міндовговича.

«З усіх, написаних у князівських скрипторіях (майстерні, де писали рукописи, – ред.) манускриптів, рукописів збереглося не більше 1% , тому кожен збережений рукопис, оригінал – цінна пам’ятка української середньовічної культури. Лавришівське Євангелії має відношення до України, Білорусі, Польщі», – каже видавець Ганна Горобець.

Адже Євангеліє переписали для Лавришівського монастиря, що був розташований у Білорусі. Тут воно зберігалось до початку 1822-1824 років. Коли монастир зачинили, за легендою, монахи подарували Євангеліє князю Адаму Чарторийському. Згодом рукописна книга потрапила до Краківського музею.

«Це одне з найбільш кольорових Євангелій, оздоблене 18 мініатюрами. Євангеліє відноситься до литовсько-руської книжкової спадщини середини XIV століття, коли відбувалось становлення православ’я у Великому князівстві литовському. Саме становлення писемності і ділової писемності проходило за традицією Київської Русі, але на основі Галицько-волинський скрипторій. Пам’ятка цікава тим, що в Україні вона не була. З кінця XIV століття. Вона знаменита тим, що це книга-архів Лавришівського монастиря», – розповіла Людмила Гнатенко, науковий працівник, дослідник рукописної книги.

У рамках проекту «Повертаємо в Україну культурну спадщину» видані Луцьке Євангеліє XIV століття, Холмське Євангеліє XIV століття, оригінал якого зберігається в Росії, Луцький Псалтир 1384 року, оригінал знаходиться в Італії. Переважна більшість українських середньовічних рукописів, створених у князівських скрипторіях, опинились за межами України.

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