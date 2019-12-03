Нова президентка Єврокомісії запевнила Зеленського, що санкції проти Росії залишаться чинними – ОП

Нова президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському, що санкції залишаться чинними, повідомив Офіс президента України.

«Санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання Мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради», – зауважила фон дер Ляєн під час телефонної розмови.

Вона запевнила, що Європейський союз продовжуватиме підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і надалі підтримуватиме Києві в процесі реформ.

Зеленський, зі свого боку, висловив сподівання, що під час роботи фон дер Ляєн «провідна роль Європейського Союзу у підтримці реформ та захисті територіальної цілісності й суверенітету України лише зміцнюватиметься».

Європейська комісія наразі не повідомляла про телефонну розмову.

1 грудня офіційно розпочав роботу новий склад Єврокомісії на чолі з представницею Німеччини Урсулою фон дер Ляєн. Вона стала першою в історії жінкою на посаді голови Європейської комісії.