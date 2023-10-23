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Угорщина знову заблокувала черговий транш ЄС на військову допомогу для України – журналіст

«Угорський OTP Bank прибрали з «чорного списку» компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне», – Рікард Йозвяк

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу знову не змогли домовитись про виділення траншу в 500 млн євро з Європейського фонду миру для військової допомоги України, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

За його словами, домовленість щодо восьмого траншу Україні у 500 млн євро з Європейського фонду миру «вкотре не вдалось досягти через позицію Угорщини».

Раніше Угорщина блокувала це рішення, адже Україна внесла OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

«Угорський OTP Bank прибрали з «чорного списку» компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне», – написав Йозвяк.

Раніше стало відомо, що Угорщина заблокувала передачу Україні чергового пакету допомоги із Європейського фонду миру на 500 млн євро.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт блокуватиме військові транші Євросоюзу Україні, доки Київ не виведе OTP Bank зі списку міжнародних «спонсорів війни».

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