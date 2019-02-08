YouTube вимагає від Крим.Реалії видалити контент про переслідування кримчан через повідомлення «Роскомнагляду»

Компанія YouTube повідомила редакції кримського проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що Google може заблокувати відеозапис радіопрограми про переслідування в анексованому Криму громадян України за звинуваченнями в зв’язку з релігійною організацією «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії. Це пов’язано з повідомленням від російської Федеральної служби з нагляду в сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій («Роскомнагляду»).

У листі редакції компанія YouTube зазначає, що отримала від «Роскомнагляду» повідомлення про те, що згаданий матеріал порушує російський закон № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації ».

«Роскомнадзор додав наступну URL адреса в заборонений список матеріалів... Якщо ви не видалите контент, компанія Google може бути змушена заблокувати контент», – заявили в компанії.

Відеозапис радіопрограми «Куди котиться «справа «Хізб ут-Тахрір» була опублікована на каналі YouTube Крим.Реалїі в червні 2016 року. В ефірі адвокат Олександр Попков розповів про російський судовий процес над громадянами України в анексованому Криму, фігурантами «справи «Хізб ут-Тахрір», і, зокрема, про свого підзахисного, кримськотатарською активіста, правозахисника, Еміра-Усейна Куку.

Редакція Крим.Реалії письмово проінформувала компанію YouTube, що відео не містить забороненої символіки, закликів до порушення законів або масових заворушень. В ефірі радіопрограми ведучий і адвокат інформували слухачів про кримінальні справи, порушені російськими слідчими проти громадян України, які проживають на території окупованого Криму, яких підозрюють в причетності до організації «Хізб ут-Тахрір».

Також редакція звернула увагу компанії YouTube на те, що на території України організація «Хізб ут-Тахрір» не заборонена.

Компанія YouTube поки не відповіла на лист редакції Крим.Реалії.

Це не перший випадок, коли YouTube пропонує українським ЗМІ видалити контент, який, за заявою Роскомнадзора, «містить заклики до здійснення екстремістської діяльності». Міністерство інформаційної політики України відреагувало на це і направило лист компаніям Google і YouTube, в якому повідомило, що зареєстровані в Україні ЗМІ не підпадають під юрисдикцію Росії.

В українському представництві міжнародної правозахисної організації Amnesty International заявили, що компанія YouTube повинна виконувати свої обов’язки відповідно до міжнародних стандартів прав людини і протистояти вимогам російського уряду щодо цензури.

Генеральна Асамблея ООН 22 грудня 2018 прийняла резолюцію стосовно ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму, в якій фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усейн Куку визнаний політичним в’язнем. Резолюція містить заклик до Росії звільнити всіх українських громадян, переслідуваних за політичними мотивами, яких «незаконно утримують в окупованому Криму і в Росії».

Кримський правозахисник Емір-Усейн Куку був затриманий в Ялті в 2016 році. Російське слідство звинувачує його в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши в список об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених по «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави-окупанта.

Російський закон, який зобов’язує пошукові системи підключатися до реєстру заборонених сайтів, діє з літа 2018 року. У Росії заборонені до розповсюдження матеріали, внесені до федерального списку екстремістських. У цьому списку понад 4500 позицій. Крім того, «Роскомнагляд» блокує сайти, які суд визнає винними у порушенні російського законодавства.