Йованович про напад на українські кораблі: Росія переступила межу

Росія переступила межу, напавши в Азовському морі на українські кораблі. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович під час ІІ Міжнародної конференції з морської безпеки, повідомляє «Укрінформ».

«Росія в неділю переступила межу. Скептики, посадовці більше вже не можуть заперечувати те, що ми знаємо. Ці ниточки, які контролюють конфлікт – чи це зелені чоловічки, чи сепаратисти – можна відстежити чітко. Москва визнала свої дії, і це перша відкрита російська атака, перший напад на українські ВМС, що перевело конфлікт із суходолу на море», – підкреслила дипломат.

Вона додала, що захоплення українських моряків та переслідування українських кораблів у водах біля Криму є порушенням міжнародного права.

«Ми закликаємо Росію припинити ескалацію тієї обстановки, яку створила Росія, повернути Україні затриманих членів екіпажу кораблів», – заявила Йованович.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.