У Росії помер відомий актор Сергій Юрський

У російській столиці Москві у віці 83 років помер актор, режисер і поет Сергій Юрський. За даними російських ЗМІ, Юрський помер після тривалої хвороби.

Він почав свою кар’єру в 1960-х роках, зіграв головні ролі в більш ніж 40 фільмах, а також поставив спектаклі в театрі Моссовета в Москві, де почав зніматися в 1978 році. Сергій Юрський став популярним завдяки ролям у таких радянських фільмах як «Республіка ШКІД», «Золоте теля», «Місце зустрічі змінити не можна», «Любов і голуби».

Сергій Юрський неодноразово виступав проти обмеження свободи слова, закликав припинити війну в Чечні і відразу після російської анексії Криму і початку збройних дій на Донбасі звинуватив владу Росії у «втручанні у внутрішні справи України».