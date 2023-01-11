Москва заявляє, що отримала від влади Казахстану запевнення у непричетності до «юрти незламності» в Бучі

Астана запевнила Москву, що влада Казахстану непричетна до «юрти незламності», яку в українському місті Буча встановили представники казахської громади в Україні, стверджують у зовнішньополітичному відомстві Росії.

«Ми звернули увагу офіційних представників Казахстану на повідомлення в інтернеті. Нас запевнили, що інформація, яку поширили певні ЗМІ, не відповідає дійсності і влада республіки («республіками» Москва зазвичай називає держави, що виникли після розпаду СРСР – ред.) непричетна до цього. У російської сторони немає підстав не довіряти близьким партнерам», – заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова і додала, що «бажаний офіційний коментар наших друзів».

У Казахстані встановлення «юрти незламності» назвали «приватною ініціативою».

«Це приватна ініціатива наших казахстанських меценатів, які вирішили допомогти українському народу. Посольство в цьому процесі не брало участі. Ні коментувати, ні забороняти МЗС Казахстану не може, оскільки це приватна ініціатива», – сказав речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

У Бучі на Київщині, де енергетична мережа балансує на межі колапсу через неодноразові атаки Росії, представники казахської громади в Україні знайшли спосіб, як дати місцевим жителям можливість зігрітися та скуштувати традиційні казахські солодощі. «Юрта незламності» забезпечена автономним опаленням та електрикою так само, як і «пункти незламності», й буде надавати такі ж послуги тим, хто їх потребує.

Бучанська міська рада повідомила, що «юрту незламності» у Бучі відкрили за підтримки посольства Казахстану в Україні.