Третина жителів Казахстану поділяє позицію Кремля щодо війни в Україні – опитування

Щонайменше третина казахстанців значною мірою перебуває під впливом російської пропаганди, п’ята частина громадян споживає контент російських телеканалів. Про це повідомляє Казахська служба Радіо Свобода «Радіо Азаттик» із посиланням на бюро експрес-моніторингу громадської думки Demoscope. Це бюро опитало телефоном 1110 громадян у столиці, Алмати та в областях про ставлення до війни в Україні.

За даними Demoscope, більшість опитаних громадян – 45 відсотків – сказали, що їм важко оцінити війну. При цьому 33 відсотки опитаних «поділяють позицію, яку транслює Кремль»: 15 відсотків переконані, що Росія веде «спеціальну військову операцію проти нацистів в Україні», 18 відсотків вважають, що Росія воює «з країнами Заходу та НАТО на території України».

22 відсотки опитаних переконані, що Росія веде війну проти України з метою її окупації та подальшого приєднання.

Друге за ліком від початку війни дослідження проводилося з 4 по 24 листопада.

Demoscope у квітні опублікувало результати першого опитування, проведеного у березні. Тоді дослідники відзначали, що значна частина населення Казахстану схильна до впливу російської пропаганди. Зараз у Demoscope кажуть, що результати нового дослідження вказують на «дуже сильну» поляризацію думок у казахстанському суспільстві.

Частка респондентів, які підтримують Україну у війні, за даними Demoscope, збільшилася у порівнянні з березнем, удвічі і становить 22 відсотки.

Про свою підтримку Росії заявили 13 відсотків опитаних, що значно нижче показника в березні. При цьому більшість опитаних казахстанців (59 відсотків) вважають за краще дотримуватися нейтралітету.

За даними дослідників, на підтримку України найчастіше висловлюються громадяни віком від 18 до 29 років. У цій групі респондентів частка прихильників України майже вчетверо перевищує тих, хто підтримує Росію – 23 та 6 відсотків відповідно.

Прихильників України більше практично у всіх вікових групах, за винятком представників покоління старших за 60. У цій групі підтримують Росію понад третину опитаних (34 відсотки), а за Україну виступають лише 14 відсотків, йдеться у повідомленні Demoscope.

37 відсотків опитаних назвали основними джерелами інформаціх YouTube-канали. П’ята частина опитаних дізнаються про новини з місцевих телеканалів, 18 відсотків отримують інформацію про війну Україні з російських телеканалів. При цьому телебаченню, у тому числі російському, віддають перевагу переважно люди старше 60 років.

За даними Demoscope, більшість опитаних (73 відсотки) вважають неможливим напад Росії на Казахстан.