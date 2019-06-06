Адвокат Ющенка повідомив, що контактуватиме з адвокатом Януковича щодо справи «Межигір’я»

Адвокат екс-президента України Віктора Ющенка Віталій Наум повідомив, що запланував зустріч із адвокатом колишнього президента-утікача Віктора Януковича Віталієм Сердюком щодо обговорення справи Межигір’я, в якій його підзахисному Генпрокуратура оголосила підозру. Про це Наум сказав в ефірі проекту «Настоящее время» – проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

«Ми з адвокатом (Віктора Януковича – ред.) Віталієм Сердюком листувалися... Ми домовилися на наступному тижні обов’язково зустрітися, щоб розуміти позицію його клієнта. Бо ми, як адвокати, розуміємо абсурдність висунутої підозри», – сказав Наум.

Він уточнив, що невдовзі буде оголошено, коли Віктор Ющенко прийде на допит у якості підозрюваного.

«Ми найближчим часом повідомимо, коли з’явимося й будемо давати свідчення», – сказав Наум, додавши, що зі справою ні він, ні Ющенко ще не ознайомилися.

«Ми лише отримали повідомлення про підозру…Прокуратура вважає, що Віктор Ющенко вступив у злочинну змову з Віктором Януковичем з метою, щоб останній заволодів «Межигір’ям», що він вступив у змову в 2002 році, а заволодів в 2007 році. Ті, хто пам’ятають, які були баталії між Ющенком і Януковичем в 2004 році, розуміють яка в цьому абсурдність», – сказав Наум.

Він зауважив, що ГПУ інкримінує Ющенку те, що «він написав резолюцію «до виконання» на листі». Наум уточнив, що Кабмін написав листа в Держуправління справами президента з проханням передати «Межигір’я» з балансу держуправління на баланс уряду.

Раніше сьогодні екс-президент Віктор Ющенко відкинув звинувачення Генеральної прокуратури в допомозі колишньому президентові-утікачеві Віктору Януковичу заволодіти резиденцією «Межигір’я». Він зазначив, що не бачить «приводу ховатися або прикидатися хворим», а справу вважає такою, що має «політичний підтекст».

Генеральна прокуратура оголосила Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів «Межигір’я» з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства «Надра України», яке вивело «Межигір’я» з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року територія «Межигірʼя» стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

Наприкінці травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».