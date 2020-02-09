З понеділка у Києві частково обмежать рух по мосту Патона – КМДА

У Києві з 10 лютого обмежать рух крайніми правими смугами мосту Патона, а також заборонять його перетинати вантажному транспорту, у зв’язку з проведенням обстеження конструкції, заявив заступник голови Київської міської адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, фахівці ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» визначать залишковий ресурс споруди та складуть рекомендації стосовно подальшої експлуатації мосту.

«Проте для того, щоб почати реконструкцію мосту, необхідно зняти з нього охоронний статус та виключити з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення. Саме над цим зараз активно працюємо і маємо позитивні зрушення», – цитують Поворозника на сайті КМДА.

Міст Патона збудовано у 1953 році. Це перший у світі суцільнозварений великогабаритний автодорожній міст. Його загальна довжина 1543 м. Ширина проїжджої частини між бордюрами – 21 метр, а тротуарів для пішоходів – 3 метри.