За цю добу на Донбасі позиції українських військових обстріляли 7 разів – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі повідомляє про 7 обстрілів українських позицій за добу станом на шосту вечора. За цими даними, втрат серед бійців сьогодні немає, на ділянках розведення режим тиші забезпечується.

Угруповання «ДНР» станом на зараз вечірніх зведень не публікувало. Представники угруповання «ЛНР», у свою чергу, заявило про два обстріли їхніх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.