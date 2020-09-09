Уряд змінив категорії іноземців, які зможуть в’їжджати в Україну в період обмежень

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку винятків для іноземців, яким не заборонено в’їзд в Україну на період дії карантинних обмежень, повідомляє Державна прикордонна служба 9 вересня.

Досі винятки дозволяли в’їзд іноземцям, які є родичами першої лінії громадян України. Тепер же до винятків із заборони підпадають особи, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабусею або дідусем громадянина України. «При цьому звертаємо увагу, що згідно з законодавством правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття», – додали у ДПСУ.

Водночас, відповідно до змін скасовується норма, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією України транзитом.

«Також деталізовано й питання, якщо особи прямують в Україну на навчання. Власне відповідний абзац доповнено, що це мають бути заклади вищої освіти», – йдеться в повідомленні.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабінету міністрів, до України обмежений в’їзд іноземців «із метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19» на місячний термін, до півночі 28 вересня.

При цьому вказані винятки для низки категорій іноземців, але можливості для іноземців в’їхати поза цими винятками, просто довівши відсутність вірусу в організмі, не передбачена.