Удар РФ по Києву: число загиблих знову зросло

Число загиблих через російську атаку у Києві зросла до 14 людей, повідомляє у телеграмі Міністерство внутрішніх справ.

«До 14 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Києва, з них – 3 дітей. Ще 38 людей постраждали», – йдеться у повідомленні.



За даними МВС, аварійно-рятувальні роботи тривають на 5 локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах.

Російські війська вночі масовано атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 14 людей, серед них діти.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



