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Кількість загиблих через російський удар по Часовому Яру зросла до 10 – ДСНС

Розбір завалів зруйнованих елементів будинку триває

Ракетний удар по Часовому Яру увечері 9 липня зруйнував два п’ятиповерхові житлові будинки, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як заявило управління ДСНС у Донецькій області, станом на 11:26 відомо про 10 загиблих.

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«Під час проведення аварійно-рятувальних робіт, виявлено тіло ще однієї загиблої особи (анкетні дані уточнюються). Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 10 загиблих осіб, врятовано з-під завалів п’ятьох осіб», – повідомляє служба.

Розбір завалів зруйнованих елементів будинку триває.

Раніше голова Донецької обласної військової обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що напередодні російські війська випустили ракети по місту Часовий Яр, поціливши в житловий будинок.

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