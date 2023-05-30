Місцева влада: двоє цивільних загинули за добу на Донеччині, ще один – на Херсонщині

Російські війська обстрілювали кілька напрямків Донецької області протягом попередньої доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 30 травня.

«На Горлівському напрямку 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок бомбового удару по Торецьку. Знищено АЗС, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та школу. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. Зранку відбувся артобстріл Костянтинівки – пошкоджено підприємство», – заявив він.

Ще двоє людей зазнали поранень у Званівці, додав Кириленко.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про 52 обстріли області за добу, з них 10 – по обласному центру. Він додав, що одна людина в області загинула.

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На Харківщині внаслідок удару по Ківшарівці поранені загалом дев’ять людей, повідомив голова області Олег Синєгубов. У селищі пошкоджені житлові будівлі та газопровід.

«У селі Глушківка Куп’янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років. Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп’янського району поранення зазнала 66-річна жінка», – заявив голова ОВА.

Ще одна жінка зазнала поранень через обстріл Вовчанська. Цей же обстріл пошкодив елеватор та зерносховище, додав Синєгубов.

Російські війська регулярно обстрілюють прикордонні та прифронтові населені пункти. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.