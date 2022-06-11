Двоє цивільних загинули через дії російських збройних сил на Донеччині – Кириленко

Двоє цивільних загинули в Донецькій області внаслідок бойових дій протягом дня 11 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 11 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Нетайловому і Старому Каравані. Ще 10 людей дістали поранення», – заявив він.

Кириленко вказав на те, що наразі неможливо встановити точну кількість загиблих в окупованих Маріуполі та Волновасі.

Раніше голова ОВА повідомив, що північна частина Донецької області залишилася без світла через бойові дії.