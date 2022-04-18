Кількість підтверджених смертей цивільних через війну в Україні перевищила 2 тисячі – ООН

Через повномасштабну російську агресію в Україні загинули понад 2 тисячі мирних жителів, повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини 18 квітня.

За даними ООН, загинули 2 072 цивільних, з них 537 чоловіків, 327 жінок, 38 дівчаток і 60 хлопчиків, а також 71 дитина і 1 039 дорослих, стать яких ще не вдалося встановити.

Крім того, 2 818 отримали поранення. З них 327 чоловіків, 253 жінки, 56 дівчаток і 61 хлопчик, а також 155 дітей і 1 966 дорослих, стать яких не встановлена.

Серед них:

653 людини загинули і 1 059 отримали поранення на території Донецької та Луганської областей, яка контролюється урядом

79 загиблих і 312 поранених – на території, окупованій незаконними збройними формуванням «ДНР» і «ЛНР»

1 340 загиблих та 1 447 поранених в інших регіонах – «у місцях, які перебували під контролем Уряду на момент, коли сталися жертви»

Водночас УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бої, відбувається з затримкою.

«Збільшення цифр у цьому зведенні порівняно з цифрами у попередньому (станом на опівночі місцевого часу 14 квітня 2022 року) відбулось не лише за рахунок нових випадків, що мали місце з 15 до 17 квітня; протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні», – йдеться в заключенні Управління.

Читайте також: Обстріл Львова: «Ми з Луганська у 2014-му виїхали, а тепер і тут це наздогнало»

В ООН також зазначають, що не всі цивільні, які загинули з 15 по 17 квітня, були включені до цієї статистики, тому що деякі випадки ще очікують на підтвердження.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що атакує мирних жителів у війні проти України.