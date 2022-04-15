На Запоріжжі внаслідок обстрілу російських військ є загиблі і поранені

У місті Василівка внаслідок обстрілу військ Російської Федерації загинула одна людина та п’ятеро отримали поранення. Про це повідомляє військовий речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Арєф’єв.

«У результаті артилерійського обстрілу міста Василівка з позицій збройних сил Російської Федерації, що ймовірно, розташовані в селищі міського типу Михайлівка та селі Орлянське, було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана «колхозка»), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції «Таврійськ». Внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, а п’ятеро отримали поранення», – йдеться у повідомленні ОВА.

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За даними обласної адміністрації, обстріли Василівки тривали від 15-ої години 14 квітня. В цілому ж, як повідомляє адміністрація, військова обстановка в Запорізькій області лишається незмінною:

«Українські воїни захищають кожен сантиметр нашої землі, а ворог продовжує зазнавати втрат. У підрозділах російської армії, які воюють проти України на Запоріжжі, зростає кількість так званих «відмовників», які стають вже системним явищем: російські солдати відмовляються йти в бій».

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про загибель двох людей через обстріли в області.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.