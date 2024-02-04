На війні загинув чемпіон світу з паверліфтингу Олександр Білоконь

На війні в Україні загинув 32-річний чемпіон світу та Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь, повідомив віцепрезидент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

«Олександр був одним із найсильніших людей України. Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь отримав звання майстра спорту з богатирських ігор», – написав він.

Олександра Білоконя мобілізували в березні 2023 року. Про обставини його загибелі не повідомляється.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну понад дві тисячі професійних українських спортсменів пішли на війну, багато з них загинули або були поранені. Внаслідок боїв зруйновані численні спортивні обʼєкти, частину з них неможливо відновити.