Конституційний суд почне перевірку закону про банки 16 липня

Конституційний суд України почне перевірку закону про банки о 10:00 16 липня.

Провадження відкрили за конституційним поданням 64 народних депутатів.

«Автори подання вважають, що оспорюваними положеннями зазначених законодавчих актів Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та пов’язаним із ними державним установам надано переваги щодо оскарження їхніх розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу», – заявили в КСУ.

На думку народних депутатів, змінами, внесеними законом, «знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і таким чином порушено право на справедливий суд та ефективний судовий захист позивачів у справах щодо оскарження вказаних розпорядчих актів».

13 травня Верховна Рада ухвалила закон про банки. Документ передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

21 травня Володимир Зеленський підписав закон про банки, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом.​

У МВФ привітали ухвалення цього закону. 12 червня Україна отримала транш у 2,1 мільярда доларів.