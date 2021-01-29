Рада ухвалила закон про компенсації за електроопалення

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 4672 "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію». Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосували 310 нардепів, зазначається на сайті парламенту.

Документом передбачено виділення 1,4 мільярда гривень з державного бюджету на виплату компенсацій у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Відповідно до закону, відшкодування можуть отримувати:

люди, які проживають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками

люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості)

багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Кабінет міністрів України під час чергового засідання 27 січня ухвалив рішення про компенсації громадянам, у яких встановлено електроопалення. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що компенсації для громадян, у яких встановлене електроопалення — один із восьми кроків урядової стратегії з подолання тарифної кризи та створення справедливих правил на ринку газу.