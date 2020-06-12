Україна вноситиме лише рекомендовані Венеціанською комісією зміни до закону про освіту – Кулеба

Україна вноситиме лише рекомендовані Венеціанською комісією зміни до закону про освіту, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

«Україна не вноситиме жодні додаткові зміни до закону про освіту, окрім тих, які були обумовлені рішення Венеціанської комісії, для того, щоб піти на якісь компроміси з Угорщиною», – сказав Кулеба.

Він нагадав, що Венеціанська комісія серед іншого рекомендувала продовжити перехідний період для переходу на нову систему навчання.

Восени 2017 року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном. Зокрема, суттєво погіршилися відносини з Угорщиною.

У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону «Про освіту».

Наприкінці 2019 року Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо мовного закону, вказавши, що він не встановлює належного балансу між українською і мовами нацменшин. Комісія закликала українську владу відкласти втілення положень мовного закону до ухвалення закону про національні меншини.