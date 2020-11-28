Законопроєкт про підтримку бізнесу має набути чинності до 9 грудня – Арахамія

Законопроєкт про підтримку малого і середнього бізнесу на період карантину має набути чинності до 9 грудня, повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 28 листопада після спільної наради керівництва парламенту, уряду й лідерів фракцій.

«Дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроєкт був уже підписаний і набув чинності до 9 грудня, тому що є приблизно два мільйони людей, найманих працівників, за підрахунками уряду, які можуть отримати цю компенсацію до 8 тисяч гривень на людину», – сказав Арахамія.

За його словами, більшість часу наради «фактично витратили на те, яким чином пройти всі ці бюрократичні узгодження для того, щоб витримати ці терміни».

26 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Перед тим Зеленський анонсував 8 тисяч гривень одноразової допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу через карантин.