Рада схвалила за основу законопроєкт Зеленського про підтримку підприємництва

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2589, який передбачає створення Фонду розвитку підприємства. Під час голосування 20 грудня за проголосували 247 народних депутатів, проти – жодного.

При цьому 76 парламентарів утрималися, 59 не голосували. Переважно документ підримали фракції «Слуга народу» і «Голос», п’ять голосів дала «Опозиційна платформа – За життя», два – «Батьківщина», жодного «Європейська солідарність».

Законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо Фонду розвитку підприємництва» пропонує збільшити обсяг видатків спеціального фонду держбюджету на наступний рік на 2 мільярди гривень.

Читайте також: «Ніяких секвестрів»: Маркарова розповіла про причини недовиконання бюджету​

При цьому до джерел фінансування пропонується додати кошти від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За рахунок цих коштів бюджет має забезпечити функціонування нової бюджетної програми «Фонд розвитку підприємництва».

Проєкт подав до парламенту 12 грудня Офіс президента Володимира Зеленського.