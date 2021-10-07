У комітеті Ради з’ясують, чому президент не підписує закон про воєнних злочинців – депутат Неклюдов

У комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з’ясують, чому президент Володимир Зеленський протягом трьох місяців не підписує ухвалений закон про воєнних злочинців. Про це, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода, повідомив голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов.

Він каже, що причини, з яких Володимир Зеленський не підписує і не ветує закон, йому наразі невідомі.

«Хочу це з’ясувати. Можливо, там є якісь недоліки, про які ми не знали, і зараз вони спливли. Тому наразі некоректно давати коментар, бо я не знаю повної картини, чому це відбувається. Я з’ясую, це однозначно – і ми визначимося. Цей закон, наскільки мені відомо, потрібен, він довго обговорювався. Можливо, є якісь недоліки», – сказав Неклюдов.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» був ухвалений Верховною Радою 20 травня, переданий Зеленському 7 червня, і відтоді, за Конституцією, президент мав 15 днів для того, щоб підписати або повернути його із зауваженнями.

Проєкт Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії протягом трьох тижнів очікує відповіді на запит від Офісу президента.

Депутат Неклюдов – єдиний, хто відповів на запитання, яке журналісти ставлять фракції «Слуга народу» з минулої середи.

Закон про воєнних злочинців уніфікує законодавство України з міжнародним правом щодо злочинів проти людяності. Його ухвалення протягом двох років вимагали правозахисні організації, що працюють із полоненими і заручниками російських гібридних сил на Донбасі.