«Атаки не припиняються по всьому фронту»: Залужний у розмові з командувачем армії Франції

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об’єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Про це він повідомив 15 березня.

За словами Залужного, він розповів Бюркару про стан справ на передовій.

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«Атаки противника не припиняються по всьому фронту. Наші захисники героїчно чинять опір окупантам – ситуація контрольована, незважаючи на складність. Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових», – заявив головнокомандувач.

Він додав, що сторони домовилися «розвивати співпрацю та підтримувати діалог».

Президент України Емманюель Макрон 10 березня призначив П’єра Гайльбронна спеціальним представником з питань відбудови України.