Залужного і Шапталу звільнили з військової служби – ЗМІ

Колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і колишнього начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнили з військової служби, повідомило 9 березня видання «Українська правда» з посиланням на джерела у Міноборони України.

Перед цим видання ZN.UA також із посиланням на джерела повідомило, що Залужний взимку пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним для служби в армії, і в лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби.

За даними видання, після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони.

«Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон – редакції невідомо», – пише видання.

Міноборони офіційно не коментувало ситуацію. Коментарів Залужного і Шаптали також наразі не було.

Президент Зеленський відправив Валерія Залужного у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого. На посаді головнокомандувача його змінив Олександр Сирський. 7 березня колишнього головнокомандувача призначили послом України у Великій Британії. Про відставку Шаптали з посади начальника Генштабу оголосили 9 лютого.