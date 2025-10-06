Залужний прокоментував рішення про створення Космічних військ

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував рішення уряду щодо створення Космічних військ до 31 грудня 2025 року.

«Час подивитися у космос, бо єдина можливість зараз досягти потрібного рівня безпеки полягає тільки у технологічних перевагах в усіх доменах. Тому рішення про створення Космічних військ до 31 грудня 2025 року, передбачене програмою уряду, хоч і запізніле, проте все ще актуальне», – написав він у телеграмі.

За його словами, «дуже добре», що високотехнологічний характер війни та майбутні безпекові загрози нарешті диктують необхідність негайного розвитку національних аерокосмічних технологій та спроможностей як ключового елементу обороноздатності України.

Україна планує створити Космічні війська до кінця 2025 року. Відповідні наміри закріплені у програмі діяльності уряду, яку Кабмін подав на розгляд Верховної Ради. До кінця 2025 року Україна прагне досягти 60% операційної готовності інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, а також кібер та космічної компонент.

Як заявляли у Міноборони, Україна має три ключових потреби у космосі: супутниковий зв’язок (ключовий елемент для дії безпілотників на великі відстані), розвідка, раннє попередження про ракетну небезпеку.



