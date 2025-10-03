Доступність посилання

«Томагавки» від Трампа, стаття Залужного, фронт. Інтерв’ю з Миколою Бєлєсковим

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у статті «Дзеркалу тижня» назвав теперішній стан війни «позиційним глухим кутом».

  • Що це означає?
  • Які загрози несе?
  • Яка стратегія України перед наступом Росії: що може переломити ситуацію?
  • Чи отримає Україна «Томагавки» і що саме вони можуть змінити?
  • Якими ракетами і куди має вдарити Україна для стримування Росії?
  • Росія може перемогти?
  • Що означає «стратегія дикобраза» для України?
  • Переговорний процес – у глухому куті?
  • Президент України Володимир Зеленський готовий до угоди?
  • А російський керманич Володимир Путін?
  • Куди веде війна дзеркальними технологіями?
  • Фронт і тил: які перспективи «тисяч дронів»?

Розмова із Миколою Бєлєсковим, старшим аналітиком Центру ініціатив «Повернись живим», головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень.


