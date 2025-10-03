«Томагавки» від Трампа, стаття Залужного, фронт. Інтерв’ю з Миколою Бєлєсковим

Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у статті «Дзеркалу тижня» назвав теперішній стан війни «позиційним глухим кутом».
- Що це означає?
- Які загрози несе?
- Яка стратегія України перед наступом Росії: що може переломити ситуацію?
- Чи отримає Україна «Томагавки» і що саме вони можуть змінити?
- Якими ракетами і куди має вдарити Україна для стримування Росії?
- Росія може перемогти?
- Що означає «стратегія дикобраза» для України?
- Переговорний процес – у глухому куті?
- Президент України Володимир Зеленський готовий до угоди?
- А російський керманич Володимир Путін?
- Куди веде війна дзеркальними технологіями?
- Фронт і тил: які перспективи «тисяч дронів»?
Розмова із Миколою Бєлєсковим, старшим аналітиком Центру ініціатив «Повернись живим», головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень.
Форум