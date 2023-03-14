Підготовка замахів на Резнікова й Буданова: мешканця Луганська засудили до 12 років тюрми – СБУ

Організатора підготовки замаху на керівника Головного управління розвідки та міністра оборони засудили до 12 років ув’язнення, повідомляє Служба безпеки України 14 березня.

«За матеріалами СБУ Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник займався підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста», – йдеться в повідомленні відомства.

За даними СБУ, йдеться про мешканця окупованого Луганська, якого затримали на Волині в серпні 2022 року. Суд визнав його винним у державній зраді, підготовці до вбивства, участі в незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

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«Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в РФ», – додає пресслужба.

Служба безпеки України повідомила про затримання співробітників спеціальних служб Росії, які, за її даними, планували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, у серпні 2022 року.

До складу ДРГ увійшов, за повідомленням, мешканець окупованого Луганська, який воював у незаконному збройному угрупованні «ЛНР». Він відповідав за пошук виконавця замовних вбивств – ним виступив мешканець Києва.