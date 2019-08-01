У Запоріжжі вимагають зняти з посади уповноваженого з гендерної політики облради

1 серпня під стінами Запорізької облради відбулася акція за зняття заступника голови облради Владислав Марченко з посади уповноваженого із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству цього органу. В мітингу взяли участь як чоловіки, так жінки. З собою вони принесли плакати з написами «#забулазапитатьумарченка», «Цікаво, ким я працюю? Заміряй мої шорти», «Ні сексизму від політиків».

«Ми своєю присутністю, своїми плакатами хочемо сказати, що в 21 сторіччі не може бути дискримінаційних висловлювань від людини, яка має спостерігати за тим, аби у нас не було дискримінації. Ми очікуємо реакції від облради. Надіслали звернення, яке підписали десятки людей з усієї України, на яке поки не відреагували. Написали вже дві петиції… Тобто ми хочемо якоїсь реакції. Це більше імпульсивна акція протесту, бо треба щось зробити, треба реагувати, бо трішки часу пройде і більш-менш забудеться ця історія. Розуміємо, що треба вимагати і взагалі робити, аби ця посада була прозора, щоб було зрозуміло, що за людина, яких цінностей, як обирається і що робить на цій посаді », – розповіла ініціаторка акції Наталя Лобач.

До мітингувальників з представників облради ніхто не вийшов. Поспілкуватися з самим Владиславом Марченко учасникам акції також не вдалося – він виявився відсутнім на робочому місці.

29 липня заступник голови Владислав Марченко, чий пост про те, як має вдягатися й поводитися жінка, спричинив суспільний резонанс, заявив про готовність піти з посади уповноваженого із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству Запорізької обласної ради, якщо це підтримають депутати.

Він також пояснив, що його допис у соцмережах був реакцією на нібито надто відкритий та недоречний одяг однієї з відвідувачок спортзалу, де він тренується.

Зранку 26 липня заступник голови Запорізької облради Владислав Марченко оприлюднив на свій сторінці у Facebook допис, де написав: «Багато в інтернеті, навіть серед моїх знайомих, жінок, що публікують власні фото у купальниках, мінісукнях і спідній білизні. Найцікавіше, що при цьому кожна продовжує думати, що має високу вартість, і до неї мають ставитися як до Королеви. Але як виглядає справжня Королева? Королева завжди закрита одягом від сторонніх очей».

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У відповідь на допис посадовця жительки України запустили флешмоб #забулазапитатьумарченка. На знак протесту учасниці акції публікують власні фото у бікіні, відкритому вбранні, мініспідницях чи шортах із відповідним тегом.

Владислав Марченко є заступником голови Запорізької облради з грудня 2015 року, а з липня 2018 року також є уповноваженим із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству Запорізької облради. Посадовець є головним фігурантом кримінальної справи щодо організації фіктивних тендерів, яка наразі слухається у суді.