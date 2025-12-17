У Запоріжжі відомо вже про 32 постраждалих через удар РФ – влада

У Запоріжжі й Запорізькому районі кількість постраждалих внаслідок російського удару 17 грудня зросла до 32, повідомив очільник облансої військової адміністрації Іван Федоров.

«За допомогою до лікарів продовжують звертатися мешканці обласного центру. Частина постраждалих після отримання допомоги продовжують лікування вдома», – написав Федоров у телеграмі.

Раніше було відомо про 30 постраждалих. Серед них – п’ять дітей. У ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

Федоров раніше повідомляв, що троє людей перебувають у тяжкому стані, а стан 14 постраждалих лікарі оцінюють як середній.

Вдень 17 грудня російські війська атакували Запоріжжя. За даними місцевої влади, вони завдали три удари по Запоріжжю й Запорізькому району. В обласному центрі є влучання по двох житлових будинках.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.