У Запорізькому районі через удар FPV-дрона поранені 2 людей, у Запоріжжі число постраждалих зросло до 30

У Запорізькому районі внаслідок удару російського FPV-дрона поранені дві людини, повідомив 17 грудня очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворожий FPV-дрон вполював цивільне авто у селищі Кушугум. Поранень дістали двоє чоловіків – 55 і 43 років. Їм надається медична допомога», – написав Федоров у телеграм-каналі.

Тим часом, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про зростання до 30 кількості поранених внаслідок денного удару РФ по Запоріжжю і Запорізькому району. Серед них – п’ять дітей. У ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

Раніше Федоров повідомляв про 29 постраждалих. За його даними, троє людей перебувають у тяжкому стані. Стан 14 постраждалих лікарі оцінюють як середній.

Вдень 17 грудня російські війська атакували Запоріжжя. За даними місцевої влади, вони завдали три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі є влучання по двох житлових будинках. Повідомлялось, що під завалами можуть бути люди.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.