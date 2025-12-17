Федоров: кількість поранених через удар Росії по Запоріжжю зросла до 29

Постраждалі внаслідок удару Росії по Запоріжжю та Запорізькому району продовжують звертатися по допомогу, заявив голова області Іван Федоров 17 листопада.

За його даними, у постраждалих – осколкові поранення, контузія та гостра реакція на стрес.

«Вже 29 людям знадобилася допомога лікарів. Серед них п’ятеро дітей – дівчатка двох, дев’яти та одинадцяти років та хлопчики п’яти та тринадцяти років», – заявив він.

За даними голови області, троє людей у важкому стані. Стан 14 постраждалих лікарі оцінюють як середній.

Читайте також: Через російські атаки загинули двоє жителів Херсонщини – місцева влада

Вдень 17 грудня російські війська атакували Запоріжжя. За даними місцевої влади, вони завдали три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі є влучання по двох житлових будинках. Повідомлялось, що під завалами можуть бути люди.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



