Через російські атаки загинули двоє жителів Херсонщини – місцева влада

Внаслідок російського удару по Херсону загинув чоловік, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько 17 грудня.

«Черговою жертвою окупантів став невідомий чоловік. Його особу нині встановлюють відповідні служби. Потерпілий отримав смертельні поранення в Дніпровському районі внаслідок атаки ворожого безпілотника», – заявив вын.

Також раніше голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські військові атакували з дрона мотоцикліста у селищі Дарʼївка.

«Внаслідок ворожого удару 57-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким вбитого», – повідомив Прокудін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



