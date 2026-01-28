Сили РФ знову атакували Запоріжжя – ОВА

Російські війська вчергове атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За його словами, внаслідок удару сталося займання – пожежу ліквідували.



Попередньо, люди не постраждали.

Російські війська вночі 28 січня атакували Запоріжжя, влучивши в подвір’я багатоповерхівки. За даними місцевої влади, внаслідок атаки постраждали четверо людей

Голова ОВА Іван Федоров також повідомив, що удар пошкодив 12 житлових будинків, у деяких частково відсутнє електропостачання. Пошкоджень зазнали понад 100 квартир і 20 автомобілів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія атакувала Україну протягом ночі із застосуванням 146 безпілотників та балістичної ракети, є влучання балістичної ракети та 36 ударних БПЛА на 22 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



