«Будемо справедливо відповідати Росії» – Зеленський після останніх ударів по Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду щодо наслідків російських ударів та відновлювальних робіт.



Зеленський нагадав, що через влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці загинули двоє людей, на Київщині тривають «значні відключення» споживачів від електрики.



«Окремо обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові. У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли», – написав він у телеграмі.



За словами Зеленського, залучені необхідні сили для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики на Дніпропетровщині – йдеться про Синельниковський і Камʼянський райони, Кривий Ріг. На сьогоднішній ранок у Кривому без опалення були 243 будинки.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія атакувала Україну протягом ночі із застосуванням 146 безпілотників та балістичної ракети, є влучання балістичної ракети та 36 ударних БПЛА на 22 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.