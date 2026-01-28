Доступність посилання

Новини | Події

«Будемо справедливо відповідати Росії» – Зеленський після останніх ударів по Запоріжжю

Пожежа на Київщині після влучання російського дрону, 28 січня 2026 року
Пожежа на Київщині після влучання російського дрону, 28 січня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду щодо наслідків російських ударів та відновлювальних робіт.

Зеленський нагадав, що через влучання російського дрона по житловому будинку в Білогородці загинули двоє людей, на Київщині тривають «значні відключення» споживачів від електрики.

«Окремо обговорили ситуацію в Харкові, на Сумщині та в Чернігові. У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли», – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, залучені необхідні сили для відновлення після ударів по обʼєктах енергетики на Дніпропетровщині – йдеться про Синельниковський і Камʼянський райони, Кривий Ріг. На сьогоднішній ранок у Кривому без опалення були 243 будинки.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія атакувала Україну протягом ночі із застосуванням 146 безпілотників та балістичної ракети, є влучання балістичної ракети та 36 ударних БПЛА на 22 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

