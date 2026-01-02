У Запоріжжі через нічну атаку РФ постраждали троє людей – Федоров

Після нічної атаки РФ по Запоріжжю постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, медична допомога знадобилась двом дітям – 8-ми та 15-ти років, а також 26-річній жінці.

Також Федоров повідомив, що у Запорізькому районі через російську атаку поранень зазнала жінка 93-х років – від госпіталізації відмовилась.

За даними місцевої влади, російські військові протягом ночі з 1 на 2 січня завдали по Запоріжжю щонайменше дев’ять повітряних ударів, унаслідок чого в місті спалахнули пожежі та зафіксовані пошкодження житлових будинків.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко назвала цю атаку РФ однією з найбільших атак по місту.

Про постраждалих у Запоріжжі раніше не повідомлялося, однак було відомо, що двоє людей зазнали поранень унаслідок російських атак на Запорізький та Пологівський райони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.