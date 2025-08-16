ДСНС: на Запоріжжі внаслідок обстрілів армії РФ вигоріло 11 гектарів землі, загинула жінка

На Запоріжжі внаслідок обстрілів армії РФ вигоріло 11 гектарів землі, вогонь охопив дачні будинки, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники кажуть, що за минулу добу, 15 серпня, на території області ліквідували 22 пожежі в екосистемах, з них 3 – внаслідок обстрілів у Запорізькому та Пологівському районах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі понад 11 га.

«Масштабна пожежа сталася поблизу населеного пункту Запорізького району, де горіла суха трава на відкритій території площею 1,5 га, та вогонь перекинувся на дачні будинки. Вогнеборці локалізували та ліквідували займання. На жаль, загинула 50-річна жінка, яку виявили рятувальники під час ліквідації пожежі», – кажуть у ДСНС.

У відомстві кажуть, що для ліквідації пожеж в екосистемах залучалося 154 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Раніше стало відомо, що на Донеччині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу, яка вирувала шість днів.