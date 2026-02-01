Сили РФ вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі, шестеро постраждалих – ОВА

У неділю, 1 лютого, сили РФ завдали удару по пологовому будинку у Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Станом на 12:00 було відомо про двох поранених внаслідок атаки армії РФ.

Згодом Федоров зазначив, що кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до шести осіб – серед них двоє жінок, які були на огляді під час російського удару.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



