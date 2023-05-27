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Степногірськ на Запоріжжі обстріляли з «Градів», поранено двох чоловіків – влада

У прифронтовій зоні, Гуляйполе, Запорізька область, 26 травня 2023 року

У суботу 27 травня, російські військові обстріляли Степногірськ Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Степногірськ обстріляли з «Градів». Влучили у житловий сектор. 65-річний чоловік отримав травми, йдучи вулицею. Інший чоловік 60 років зараз у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога», – написав Малашко.

Він додав, що наразі «фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання».

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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