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13 травня 2020, Київ 14:23
Новини | Коронавірус

У Запорізькій області зупиняють роботу карантинні КПП

В ОДА повідомили, що станом на вечір 12 травня не було зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19 у регіоні

У Запорізькій області припиняють роботу всі карантинні КПП, крім Енергодарського, повідомляє 13 травня Запорізька обласна держадміністрація.

«Запровадження послаблень на рівні держави, позитивна динаміка серед одужуючих і незначна кількість нових пацієнтів із коронавірусом у Запорізькій області дозволяє нам говорити і про послаблення саме тих карантинних заходів, які були запроваджені саме на нашій території. Серед них – діяльність санітарних контрольно-пропускних пунктів», – заявив перший заступник голови ОДА Іван Федоров, який провів позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заступник директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Мащак повідомив, що станом на вечір 12 травня не було зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19 у регіоні.

Зокрема, члени комісії підтримали рішення про закриття семи КПП у Запоріжжі, п'яти – у Мелітополі й трьох – у Бердянську. Робота санітарного КПП на в’їзді в Енергодар продовжується.

В Україні від 11 травня почалося поступове послаблення карантинних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою.

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