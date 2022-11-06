У Запорізькій області дві російські ракети вибухнули біля населеного пункту – ОВА

Дві російські ракети вибухнули біля населеного пункту на Вільнянщині в Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети ймовірно х-31 вибухнули поблизу одного з населених пунктів вільнянщини. Цивільна інфраструктура сильно не постраждала. Всі люди цілі», – написав він у телеграмі 6 листопада і закликав не нехтувати небезпекою під час повітряної тривоги.

Раніше сьогодні Старух повідомляв, що російські війська в ніч на 6 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина, а також була зруйнована двоповерхова будівля комерційного підприємства.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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