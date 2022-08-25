На Запоріжжі підірвали штаб із підготовки псевдореферендуму та видачі паспортів РФ – Федоров

На Запоріжжі – у селищі Приазовське Мелітопольського району – підірвали штаб із підготовки псевдореферендуму та видачі російських паспортів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Сили спротиву продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді. Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись на місці», – зазначив він.

За інформацією видання «РИА Мелитополь», вибух пролунав близько 1:30 ночі 25 серпня, після чого до будівлі нікого, окрім військових, не підпускали.

З огляду на бойові дії перевірити інформацію з додаткових джерел редакція Радіо Свобода наразі не може.

25 серпня мер Мелітополя Іван Федоров також заявив про те, що наразі в окупаційних військ на Запоріжжі немає єдиної дати проведення псевдореферендуму.

«Станом на сьогодні «робоча концепція» – проведення псевдореферендуму за 5 днів. Буде проходити опитування по квартирах. Вже є в наявності опитувальні листи, які вони хочуть запровадити для цієї процедури», – стверджує мер Мелітополя.

24 серпня американський телеканал CNN з посиланням на радника Білого дому із національної безпеки США Джона Кірбі повідомив, що Росія до кінця цього тижня може оголосити про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

За наявною інформацією, США очікують, що Москва маніпулюватиме результатами виборів і оголосить про те, що жителі окупованих російською армією територій захочуть увійти до складу Росії. Явка на ймовірному голосуванні, за словами Кірбі, буде вкрай низькою.

З кінця лютого Росія майже повністю окупувала Луганську область, а також значні частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей.