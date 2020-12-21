Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, які потребують госпіталізації, у столиці не знижується, заявив на брифінгу 21 грудня мер Києва Віталій Кличко.

«Не зменшується суттєво кількість хворих, які потребують госпіталізації, та пацієнтів, що перебувають, на жаль, у важкому стані. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1 996 хворих на коронавірус. Із них 19 дітей. 1 061 пацієнт – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 319 людей. Під апаратами ШВЛ – 28 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48%», – сказав міський голова.

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За словами Кличка, за попередню добу в столиці виявили 673 хворих на COVID-19, 10 людей померли. За добу госпіталізували 47 пацієнтів, решта лікується на самоізоляції.

«У Києві за минулу добу виявили 673 хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці 1723 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 101 123», – зазначив мер Києва.

За добу 20 грудня в Україні виявили 6 545 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. За даними МОЗ, 1 766 людей госпіталізували, 80 хворих померли.

Загалом за весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 970 993 людей, 586 268 з них одужали, 16 665 померли.